Salernitana | ad Milan | “Su Ederson Inter e Atalanta | la valutazione supera i 20 milioni”

(Di martedì 7 giugno 2022) Laprova a trattenere. “C’èesse da parte dell’sul giocatore, con loro stiamo dialogando e c’è un’offerta tangibile dell’. La volontà del calciatore sarà decisiva” ha detto in un’vista a Il Mattino Maurizio, amministratore delegato del club granata. “Lacomunque i 20di euro, ma ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la settimana prossima” ha aggiunto. SportFace.

Intervistato da Il Mattino , l'amministratore delegato della Salerntiana , Maurizioha confermato che l'Inter sta lavorando concretamente per acquistare il centrocampista brasiliano Ederson su cui però c'è anche un'offerta dell'Atalanta . Il club campano lo acquistò dal ...