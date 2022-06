Salario minimo, arriva l’approvazione della Commissione Europea (Di martedì 7 giugno 2022) . Gli Stati membri hanno due anni di tempo per l’adeguamento Nel corso della nottata appena trascorsa, il Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul Salario minimo. I paesi membri hanno due anni di tempo per applicare la direttiva. una nota della Commissione Europea dice: “Una volta adottata definitivamente la legge promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”. La nuova direttiva “promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione del Salario e migliora l’accesso effettivo alla protezione del Salario minimo per quei lavoratori che hanno diritto a un Salario minimo ai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022) . Gli Stati membri hanno due anni di tempo per l’adeguamento Nel corsonottata appena trascorsa, il Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul. I paesi membri hanno due anni di tempo per applicare la direttiva. una notadice: “Una volta adottata definitivamente la legge promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”. La nuova direttiva “promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione dele migliora l’accesso effettivo alla protezione delper quei lavoratori che hanno diritto a unai ...

