Sabrina Ghio è mamma bis | abbraccio a tre per dare il benvenuto alla seconda femminuccia

(Di martedì 7 giugno 2022) E’ arrivata la piccola Mia! Finalmentee papà possono abbracciare la loro bambina! Con un post sui social,annuncia la nascita della suafiglia! Negli ultimi giorno l’ex ballerina di Amici aveva mostrato felice sui social le foto del suo pancione, paragonandosi a una anguria, vista la forma che aveva ormai preso! Mancava pochissimonascita della sua bambina, laed ecco pochissimi minuti fa l’annuncio., il suo compagno e la piccola Penelope possonoila Mia , che sta benissimo ed è già coccolatissima dae papà. Non abbiamo usato la parola “finalmente” a caso. Per, gli ultimi ...

IsaeChia : #UominieDonne, Sabrina Ghio mamma bis: è nata la piccola Mia! “3 kg di puro amore”, ha scritto emozionata sui soci… - karsmj : Sabrina Ghio dopo 25 mesi ha partorito ???????????? - camxcxc : Sabrina Ghio ha partorito, mi sentite piangere? Questa donna è preziosa, sono debole. ???? - gvccixgigi : che bella sabrina ghio con quel pancione - BlackDuchesse : @LoPenso_LoDico Sabrina Ghio e Niccolò Paola e Carmine se non sbaglio anche -

Amalfi Notizie

è diventata mamma per la seconda volta : è nata Mia . A dare l'annuncio è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Con una foto che ...Attraverso un post social,ha annunciato la nascita della sua secondogenita. Ecco Mia, già accolta dal calore della famiglia. Una bellissima notizia in casa die del compagno, e futuro marito , Carlo ... Sabrina Ghio è il trauma della caduta durante la gravidanza E’ arrivata la piccola Mia! Finalmente mamma e papà possono abbracciare la loro bambina! Con un post sui social, Sabrina Ghio annuncia la nascita della sua seconda figlia! Negli ultimi giorno l’ex bal ..."Era da tanto tempo che non ti vedevo papino, ti voglio bene", ha scritto l'attrice su Instagram a corredo di alcune foto con il padre Manuel "Era da tanto tempo che non ti vedevo papino, ti voglio ...