Roma: «Mettetevi la mascherina». Ma loro 'sequestrano' e dirottano il bus, poi rapinano l'autista (Di martedì 7 giugno 2022) Sequestro di persona, rapina e interruzione di pubblico servizio. Sono questi i reati contestati a tre soggetti, due romeni di 22 e 19 anni e di un polacco di 31 anni, accusati di aggredito due conducenti di autobus costringendo uno di loro perfino e deviare la corsa del mezzo pubblico. Ora però dovranno fare i conti con la giustizia per quanto accaduto. Terrore sul bus a Roma I fatti risalgono alla notte del 29 marzo scorso, precisamente nella zona di Selva Candida. La Polizia era intervenuta a seguito della richiesta da parte di due conducenti autobus, che avevano denunciato di essere stati aggrediti mentre erano intenti a svolgere il proprio turno di lavoro. Non avevano le mascherine Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni giovani erano saliti a bordo di un autobus senza mascherina. Ma all'invito di indossarla da parte del ...

