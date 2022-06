Rivelazione di De Maggio: “Queste sono le cifre ufficiali richieste da Mertens!” (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Dries Mertens sarà lontano da Napoli? Nelle ultime ore è trapelata la notizia che attraverso una mail spedita dallo studio legale Stirr Associates di Keerbergen, comune delle Fiandre a una ventina di chilometri dalla sua Lovanio, Mertens avrebbe richiesto 2,4 milioni di ingaggio, 1,6 milioni di una tantum alla firma e una serie di bonus per prolungare di un anno il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Totale: 4 milioni netti più bonus. A Queste cifre il Napoli non sarebbe disposto a proporre il rinnovo. Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli delle cifre specifiche inserite nella mail dallo studio legale che rappresenta Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato: Dries Mertens Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Dries Mertens sarà lontano da Napoli? Nelle ultime ore è trapelata la notizia che attraverso una mail spedita dallo studio legale Stirr Associates di Keerbergen, comune delle Fiandre a una ventina di chilometri dalla sua Lovanio, Mertens avrebbe richiesto 2,4 milioni di ingaggio, 1,6 milioni di una tantum alla firma e una serie di bonus per prolungare di un anno il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Totale: 4 milioni netti più bonus. Ail Napoli non sarebbe disposto a proporre il rinnovo. Valter De, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dellespecifiche inserite nella mail dallo studio legale che rappresenta Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato: Dries Mertens Napoli ...

