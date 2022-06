Real Madrid scatenato: rinnova Modric e chiude Tchouameni (Di martedì 7 giugno 2022) Dieci anni d’amore e successi. Quello tra Luka Modric e il Real Madrid è un legame antico, basato sulla voglia di continuare a migliorarsi a vicenda e vincere titoli. Merce rara in un calcio governato soltanto da logiche economiche, che rende ancor più speciale la storia tra il talento croato e i Blancos. E quella tra i due è una storia destinata ad andare avanti almeno per un’altra stagione: il trentaseienne e il presidente Florentino Perez hanno infatti raggiunto un’intesa per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Ansa Il Real Madrid festeggia la vittoria della Champions League 2021/22 dopo aver battuto 1-0 il Liverpool nella finale disputatasi allo Stade de France, Saint-Denis, Parigi, Francia, 28 maggio 2022 L’annuncio ufficiale è previsto per domani, con il numero uno ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Dieci anni d’amore e successi. Quello tra Lukae ilè un legame antico, basato sulla voglia di continuare a migliorarsi a vicenda e vincere titoli. Merce rara in un calcio governato soltanto da logiche economiche, che rende ancor più speciale la storia tra il talento croato e i Blancos. E quella tra i due è una storia destinata ad andare avanti almeno per un’altra stagione: il trentaseienne e il presidente Florentino Perez hanno infatti raggiunto un’intesa per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Ansa Ilfesteggia la vittoria della Champions League 2021/22 dopo aver battuto 1-0 il Liverpool nella finale disputatasi allo Stade de France, Saint-Denis, Parigi, Francia, 28 maggio 2022 L’annuncio ufficiale è previsto per domani, con il numero uno ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - CB_Ignoranza : È tutto fatto per l’arrivo di Aurélien Tchouaméni al Real Madrid. Come riportato da @FabrizioRomano, il classe 2000… - SkySport : Real Madrid, Asensio: 'Tre opzioni per il futuro, posso anche andare via a zero' #SkySport #RealMadrid #Asensio - misszoze_18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @realmadrid | Formalizzati gli ultimi dettagli per il rinnovo di Luka #Modric - CattaDario : RT @CB_Ignoranza: È tutto fatto per l’arrivo di Aurélien Tchouaméni al Real Madrid. Come riportato da @FabrizioRomano, il classe 2000 diven… -