Rafa Nadal lo umilia al Roland Garros e finisce in ospedale: una storia clamorosa, chi è lo sventurato (Di martedì 7 giugno 2022) Rafa Nadal e l'ultima vittoria al Roland Garros che lo fa entrare ancora di più nella storia: sono 14 i titoli per lo spagnolo nel torneo parigino, con 122 vittorie e appena tre sconfitte sul campo. Insomma, per gli avversari solo le briciole da quando esordì in Francia nell'ormai lontanissimo 2005. Il Giornale, intanto, si è concentrato sui primi sette avversari battuti dal maiorchino 17 anni fa, che oggi fanno altro nella vita. Da allora Rafa è cambiato solo nell'aspetto, ma non nella classe: dal capello lungo, i pinocchietti al polpaccio e la canottiera, all'uomo sportivo 36enne pieno di acciacchi ma alla distanza in grado di sbranare i rivali. Burgsmuller il radiologo, Puerta positivo Larg Burgsmuller, un ex onesto mestierante della racchetta, nonché il primo in assoluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)e l'ultima vittoria alche lo fa entrare ancora di più nella: sono 14 i titoli per lo spagnolo nel torneo parigino, con 122 vittorie e appena tre sconfitte sul campo. Insomma, per gli avversari solo le briciole da quando esordì in Francia nell'ormai lontanissimo 2005. Il Giornale, intanto, si è concentrato sui primi sette avversari battuti dal maiorchino 17 anni fa, che oggi fanno altro nella vita. Da alloraè cambiato solo nell'aspetto, ma non nella classe: dal capello lungo, i pinocchietti al polpaccio e la canottiera, all'uomo sportivo 36enne pieno di acciacchi ma alla distanza in grado di sbranare i rivali. Burgsmuller il radiologo, Puerta positivo Larg Burgsmuller, un ex onesto mestierante della racchetta, nonché il primo in assoluto ...

Eurosport_IT : Ancora Rafa, sempre Rafa ?? #RolandGarros | #Nadal | #EurosportTENNIS - mauroberruto : Rafa #Nadal: la fatica, la forza di volontà, il rispetto di regole, avversari, tifosi e raccattapalle a cui dice “m… - LiaCapizzi : Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il ri… - infoitsport : Nadal distrugge Ruud prima ancora di entrare in campo: Rafa è un ossesso, il norvegese impietrito - gabri1769 : RT @Eurosport_IT: Vi regaliamo i 5 colpi più belli di Rafa Nadal al @rolandgarros 2022 ?? #Nadal | #RolandGarros | #EurosportTENNIS https:/… -