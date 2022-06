Nations League: Mancini, lo spirito è quello giusto (Di martedì 7 giugno 2022) La nuova Italia di Roberto Mancini è "una squadra giovane" e già solo per questo "crea entusiasmo". Di certo "può migliorare tanto, intanto ha già fatto vedere delle cose buone" e cioé "cercare di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) La nuova Italia di Robertoè "una squadra giovane" e già solo per questo "crea entusiasmo". Di certo "può migliorare tanto, intanto ha già fatto vedere delle cose buone" e cioé "cercare di ...

