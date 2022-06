Nations League: Mancini 'buona partita, vincere è importante' (Di martedì 7 giugno 2022) "Abbiamo fatto davvero una buona partita nel primo tempo, poi il loro gol ci ha messo un po' di timore. Era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi". Lo ha detto il ct dell'Italia, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "Abbiamo fatto davvero unanel primo tempo, poi il loro gol ci ha messo un po' di timore. Era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi". Lo ha detto il ct dell'Italia, ...

Advertising

SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - GoalItalia : L'Italia non sbaglia: 2-1 all'Ungheria nella seconda giornata della Nations League ????? #ItaliaUngheria - Agenzia_Ansa : Nations League: il premier ungherese Orban atteso a Cesena per assistere alla partita della sua nazionale con l'Ita… - Ansa_ER : Nations League: Mancini 'buona partita, vincere è importante'. Ct 'con tanti giovani bisogna lavorare molto,la stra… - Ansa_ER : Nations League: Italia-Ungheria 2-1. In gol Barella e Pellegrini, nella ripresa autorete di Mancini #ANSA -