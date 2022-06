Nations League, Italia batte 2-1 l'Ungheria (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Dopo il buon pareggio con la Germania, l'Italia vince 2-1 contro l'Ungheria la seconda gara della Nations League. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena decidono le reti di Barella e Pellegrini, al secondo gol consecutivo in azzurro dopo quello ai tedeschi; poco significativa invece l'autorete di Mancini: gli uomini del ct Roberto Mancini salgono così a quota 4 punti nel Gruppo 3, superando proprio gli avversari di giornata che erano reduci dal successo contro l'Inghilterra. In tribuna anche il premier magiaro, Viktor Orban. Il primo vero pericolo lo portano gli azzurri al 21' con Mancini, che colpisce bene di testa sul corner di Politano, chiamando Dibusz ad un intervento in tuffo. Pochi minuti più tardi rispondono gli ungheresi con Sallai, bravo a liberarsi per un destro incrociato su cui Donnarumma non si fa ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Dopo il buon pareggio con la Germania, l'vince 2-1 contro l'la seconda gara della. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena decidono le reti di Barella e Pellegrini, al secondo gol consecutivo in azzurro dopo quello ai tedeschi; poco significativa invece l'autorete di Mancini: gli uomini del ct Roberto Mancini salgono così a quota 4 punti nel Gruppo 3, superando proprio gli avversari di giornata che erano reduci dal successo contro l'Inghilterra. In tribuna anche il premier magiaro, Viktor Orban. Il primo vero pericolo lo portano gli azzurri al 21' con Mancini, che colpisce bene di testa sul corner di Politano, chiamando Dibusz ad un intervento in tuffo. Pochi minuti più tardi rispondono gli ungheresi con Sallai, bravo a liberarsi per un destro incrociato su cui Donnarumma non si fa ...

