Molestate sul treno dal Garda, il branco ha le ore contate: 30 sospettati. Un padre: 'Mia figlia non riusciva a respirare' (Di martedì 7 giugno 2022) 'Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e non riusciva nemmeno a respirare sono impazzito...mia figlia era in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa impotente. Se non ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) 'Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e nonnemmeno asono impazzito...miaera in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa impotente. Se non ...

Advertising

Giorgiolaporta : 6 ragazze minorenni molestate sessualmente sul treno per #Gardaland da nordafricani. Tranquilli, non erano #alpini.… - LiaQuartapelle : Vicina alle ragazze molestate sul treno da #Gardaland e alle loro famiglie. Le forze dell’ordine facciano luce al p… - fattoquotidiano : Ragazze molestate sul treno, dal raduno con devastazioni a Peschiera alle denunce per violenza sessuale: ecco le no… - OlderGf : In Lombardia si rischia di giungere ad una situazione simile alle banlieu parigine.#PeschieraDelGarda - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: ?? 'Le donne molestate sul treno da #PeschieraDelGarda sono molte di più delle cinque che hanno sporto denuncia' https:… -