Milano, l’ex sindaco di Opera patteggia una pena a quattro e mezzo per peculato, truffa e corruzione (Di martedì 7 giugno 2022) quattro anni e mezzo per corruzione, truffa, peculato e falso. E’ la pena patteggiata da Antonino Nucera, ex sindaco di Opera, in provincia di Milano. Esponente di centrodestra, l’ex primo cittadino era finito ai domiciliari nell’aprile dello scorso anno per una vicenda di presunti appalti truccati e tangenti: dall’indagine era emerso anche un presunto peculato su alcune forniture di mascherine. L’inchiesta era coordinata dai pm Stefano Civardi e Silvia Bonardi ed è stata condotta dai carabinieri. Il patteggiamento di Nucera, invece, è stato deciso dal gup di Milano Massimo Baraldo. Secondo le accuse l’ex sindaco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)anni epere falso. E’ lata da Antonino Nucera, exdi, in provincia di. Esponente di centrodestra,primo cittadino era finito ai domiciliari nell’aprile dello scorso anno per una vicenda di presunti appalti truccati e tangenti: dall’indagine era emerso anche un presuntosu alcune forniture di mascherine. L’inchiesta era coordinata dai pm Stefano Civardi e Silvia Bonardi ed è stata condotta dai carabinieri. Ilmento di Nucera, invece, è stato deciso dal gup diMassimo Baraldo. Secondo le accuse, ...

