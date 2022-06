Mertens, il rinnovo col Napoli si allontana (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’accordo con Mertens si allontana. E’ la rotta che si delinea al Napoli in questi giorni in cui c’è un dialogo a distanza tra lo staff dell’attaccante belga e il patron azzurro De Laurentiis. L’accordo al momento non c’è per il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno: il Napoli accetterebbe un ingaggio da 2,4 milioni l’anno chiesto dal bomber del Napoli, ma è bloccato sull’idea di un pagamento da circa un milione e mezzo da effettuare alla firma del nuovo contratto. Un blocco che potrebbe essere sciolto con un dialogo diretto tra il giocatore e il presidente azzurro che al momento però non c’è e che vede Mertens allontanarsi dal Maradona, con richieste per lui, dalla Lazio in prima fila con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’accordo consi. E’ la rotta che si delinea alin questi giorni in cui c’è un dialogo a distanza tra lo staff dell’attaccante belga e il patron azzurro De Laurentiis. L’accordo al momento non c’è per ildel contratto che scade il 30 giugno: ilaccetterebbe un ingaggio da 2,4 milioni l’anno chiesto dal bomber del, ma è bloccato sull’idea di un pagamento da circa un milione e mezzo da effettuare alla firma del nuovo contratto. Un blocco che potrebbe essere sciolto con un dialogo diretto tra il giocatore e il presidente azzurro che al momento però non c’è e che vedersi dal Maradona, con richieste per lui, dalla Lazio in prima fila con ...

