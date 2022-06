Mascherina, ora è ufficiale: torna l’obbligo dal 12 giugno per tutti gli italiani (Di martedì 7 giugno 2022) Gli italiani tornano alle urne: domenica 12 giugno 2022 in Italia si vota per cinque referendum sulla giustizia, targati Lega-Radicali. Urne aperte dalle 7 alle 23. I quesiti richiedono di abrogare totalmente o in parte alcune leggi del sistema della giustizia, ma per essere approvati richiedono il raggiungimento del quorum, cioè la presenza alle urne del 50% più una delle persone aventi diritto al voto. In molti Comuni si voterà anche per le Amministrative. Nel frattempo il Governo ha stilato anche alcune regole per poter accedere alle urne, nonostante lo stato d’emergenza sia finito, il Covid circola ancora tra le persone e per evitare nuove impennate bisogna rispettare ancora alcune regole. Vediamo nel dettaglio cosa si dovrà fare per votare.



Il prossimo 12 giugno 2022 si voterà per cinque referendum ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Glino alle urne: domenica 122022 in Italia si vota per cinque referendum sulla giustizia, targati Lega-Radicali. Urne aperte dalle 7 alle 23. I quesiti richiedono di abrogare totalmente o in parte alcune leggi del sistema della giustizia, ma per essere approvati richiedono il raggiungimento del quorum, cioè la presenza alle urne del 50% più una delle persone aventi diritto al voto. In molti Comuni si voterà anche per le Amministrative. Nel frattempo il Governo ha stilato anche alcune regole per poter accedere alle urne, nonostante lo stato d’emergenza sia finito, il Covid circola ancora tra le persone e per evitare nuove impennate bisogna rispettare ancora alcune regole. Vediamo nel dettaglio cosa si dovrà fare per votare.Il prossimo 122022 si voterà per cinque referendum ...

Advertising

HalleyAitou : RT @Marcella_IsBack: @RHolzeisen Ma scusi, dopo che ci hanno impedito ogni più elementare diritto con la magistratura che se n'è bellamente… - _8Debora_ : RT @ChiodiDonatella: #DOCUMENTO E #MASCHERINA: ALTOLÀ DEL PIZZARDONE #SPERANZA AI #REFERENDUMGIUSTIZIA E LA #LAMORGESE STILA IL VERBALE Le… - PendolariRMNord : RT @FrancBartolozzi: @InfoAtac Le informazioni utili non dovreste mandarle a me, ma alle 8 persone intorno a me (ora sono 8) senza mascheri… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: #DOCUMENTO E #MASCHERINA: ALTOLÀ DEL PIZZARDONE #SPERANZA AI #REFERENDUMGIUSTIZIA E LA #LAMORGESE STILA IL VERBALE Le… - Emma96444762 : RT @ChiodiDonatella: #DOCUMENTO E #MASCHERINA: ALTOLÀ DEL PIZZARDONE #SPERANZA AI #REFERENDUMGIUSTIZIA E LA #LAMORGESE STILA IL VERBALE Le… -

Referendum: Lega, 'mascherina obbligatoria ennesimo schiaffo a partecipazione' 'Mascherina obbligatoria e più di 6,5 milioni di euro per acquistare le protezioni per chi lavorerà ... un solo giorno per votare, data praticamente estiva e ora complicazioni burocratiche: anche per ... Parentali, il momento della vera scuola cattolica ... in un mare di bambini con il sorriso coperto da una inutile mascherina), interviene massicciamente ... ha cominciato a pensare di averlo fatto in passato per spirito di supplenza e che ora è giusto che ... Il Sole 24 ORE Maturità, Salvini: "Basta mascherine, esami si facciano senza" "Speriamo che i nostra ragazzi possano fare la maturità respirando". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la trasmissione Mattino5 su Canale 5. "Solo in Italia costringiamo bimbi e ... Scuola: Salvini, 'obbligo mascherina senza senso, speriamo maturità respirando' Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti. Il penultimo giorno con la mascherina: solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con ... obbligatoria e più di 6,5 milioni di euro per acquistare le protezioni per chi lavorerà ... un solo giorno per votare, data praticamente estiva ecomplicazioni burocratiche: anche per ...... in un mare di bambini con il sorriso coperto da una inutile), interviene massicciamente ... ha cominciato a pensare di averlo fatto in passato per spirito di supplenza e cheè giusto che ... Mascherine sui trasporti anche dopo il 15 giugno, ma gli aerei potrebbero essere esclusi "Speriamo che i nostra ragazzi possano fare la maturità respirando". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la trasmissione Mattino5 su Canale 5. "Solo in Italia costringiamo bimbi e ...Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti. Il penultimo giorno con la mascherina: solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con ...