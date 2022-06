LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini della B&B Hotels nei sei al comando, il gruppo insegue a 2’45” (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 14.15 Il gruppo ha evidentemente subodorato una situazione di pericolo e ha accelerato nuovamente. Gap ridotto a 2’05 in pochi chilometri. 14.13 I corridori stanno percorrendo ora uno dei pochi tratti di pianura previsti oggi. Tra pochi chilometri ricominceranno i saliscendi prima del lunghissimo tratto di falsopiano, sempre in leggere ma costante salita. 14.11 Quando mancano 100 km al traguard, l ritardo del gruppo dal neoformato sestetto di battistrada è di 2’45”. 14.08 Arriva in questo momento il ricongiungimento. In testa abbiamo quindi sei uomini: Sebastian Schoenberger, Pierre ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 14.15 Ilha evidentemente subodorato una situazione di pericolo e ha accelerato nuovamente. Gap ridotto a 2’05 in pochi chilometri. 14.13 I corridori stanno percorrendo ora uno dei pochi tratti di pianura previsti. Tra pochi chilometri ricominceranno i saliscendi prima del lunghissimo tratto di falsopiano, sempre in leggere ma costante salita. 14.11 Quando mancano 100 km al traguard, l ritardo deldal neoformato sestetto di battistrada è di”. 14.08 Arriva in questo momento il ricongiungimento. In testa abbiamo quindi sei: Sebastian Schoenberger, Pierre ...

