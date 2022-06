Lazio, comitato dei consumatori contro la maestra romanista (Di martedì 7 giugno 2022) Il comitato dei consumatori Lazio ha presentato un esposto alla Procura contro la maestra che ha fatto cantare l’inno della Roma ai bambini Il comitato dei consumatori Lazio ha presentato un nuovo esposto alla Procura per i minorenni per via dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League da parte della Roma a opera di una maestra di una scuola materna nei locali scolastici e nelle ore di lezione. Di seguito il comunicato. «La maestra degli alunni coinvolti, munitasi preventivamente di stereo, cavi e bandiera della A.S. Roma e senza riguardo alcuno verso la sensibilità dei minori tifosi di altre squadre o addirittura non tifosi, ha inopinatamente ritenuto di dover festeggiare nei locali scolastici ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ildeiha presentato un esposto alla Procuralache ha fatto cantare l’inno della Roma ai bambini Ildeiha presentato un nuovo esposto alla Procura per i minorenni per via dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League da parte della Roma a opera di unadi una scuola materna nei locali scolastici e nelle ore di lezione. Di seguito il comunicato. «Ladegli alunni coinvolti, munitasi preventivamente di stereo, cavi e bandiera della A.S. Roma e senza riguardo alcuno verso la sensibilità dei minori tifosi di altre squadre o addirittura non tifosi, ha inopinatamente ritenuto di dover festeggiare nei locali scolastici ...

Advertising

GianlucaFidene : @VCommodari Vabbè ma sai chi è il presidente de sto comitato? L avvocato che richiede lo scudetto della Lazio 1915… - laziopress : Comitato consumatori Lazio, ecco l’esposto contro la scuola “Il Girasole Colorato” per i festeggiamenti romanisti d… - LAROMA24 : Vittoria Conference: esposto del Comitato Consumatori Lazio per festeggiamenti in una scuola materna #AsRoma… - dei_voce : Esposto comitato consumatori Lazio - LALAZIOMIA : Comitato consumatori Lazio, ecco l’esposto contro la scuola “Il Girasole Colorato” per i festeggiamenti romanisti d… -