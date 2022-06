Lavorare solo quattro giorni: la settimana corta è sempre più reale (Di martedì 7 giugno 2022) Sono finiti i tempi in cui la settimana lavorativa corta appariva come un lontano miraggio agli occhi di chi guardava quei Paesi diventati il simbolo e l’emblema di un nuovo modo di Lavorare, perché sono sempre di più gli stati europei (e non solo) che stanno abbracciando questa rivoluzione. L’Islanda lo aveva già previsto prima ancora della sperimentazione: Lavorare solo quattro giorni a settimana e lasciare invariato lo stipendio non fa che giovare i lavoratori e portare benefici all’azienda. E in effetti così è stato. Lo ha confermato anche il Belgio introducendo questa novità, concedendo ai lavoratori di avviare un periodo di prova per sperimentare questa mini settimana lavorativa e garantendo loro ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022) Sono finiti i tempi in cui lalavorativaappariva come un lontano miraggio agli occhi di chi guardava quei Paesi diventati il simbolo e l’emblema di un nuovo modo di, perché sonodi più gli stati europei (e non) che stanno abbracciando questa rivoluzione. L’Islanda lo aveva già previsto prima ancora della sperimentazione:e lasciare invariato lo stipendio non fa che giovare i lavoratori e portare benefici all’azienda. E in effetti così è stato. Lo ha confermato anche il Belgio introducendo questa novità, concedendo ai lavoratori di avviare un periodo di prova per sperimentare questa minilavorativa e garantendo loro ...

