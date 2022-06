Kiss Kiss Napoli: “Mertens, ultimatum a De Laurentiis. Abbiamo le cifre ufficiali” (Di martedì 7 giugno 2022) La Radio ufficiale rivela l’ ultimatum di Mertens al Napoli, non ci sarà rinnovo. Le cifre della discordia. La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli, ha riportato le ultime sul rinnovo di Dries Mertens. La Radio ufficiale si è soffermata in particolare sulla richiesta dell’attaccante belga a De Laurentiis. Secondo il conduttore di Radio gol, Valter De Maggio: “Tutto gira intorno “alle cifre della discordia”. Radio Goal è in possesso della email partita dagli avvocati del belga all’indirizzo del Napoli, nella lettera c’è anche una deadline: attendono risposta entro domani alle ore 18. Quindi un ultimatum ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) La Radio ufficiale rivela l’dial, non ci sarà rinnovo. Ledella discordia. La redazione di, emittente ufficiale del calcio, ha riportato le ultime sul rinnovo di Dries. La Radio ufficiale si è soffermata in particolare sulla richiesta dell’attaccante belga a De. Secondo il conduttore di Radio gol, Valter De Maggio: “Tutto gira intorno “alledella discordia”. Radio Goal è in possesso della email partita dagli avvocati del belga all’indirizzo del, nella lettera c’è anche una deadline: attendono risposta entro domani alle ore 18. Quindi un...

Pasqual01350178 : @giuli_valle @Monica73774598 @LinoXgo Chiama kiss kiss e falli na chiavica - DomPepeLiberato : RT @na2_de: Tira aria serenissima qui intorno Be', Ve lo raccontavo ieri cosa stava facendo Kiss Kiss Ma non tutti i tifosi hanno l'anel… - napolipiucom : Kiss Kiss Napoli: 'Mertens, ultimatum a De Laurentiis. Abbiamo le cifre ufficiali' #KisskissNapoli #Mertens… - ale6751 : @visionaria_io Cit. Ciao kiss Che disgusto. Questi infestano il mondo e pensano di non fare male a nessuno ?? - na2_de : Tira aria serenissima qui intorno Be', Ve lo raccontavo ieri cosa stava facendo Kiss Kiss Ma non tutti i tifosi… -