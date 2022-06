Italia Ungheria, è il momento di ricominciare a vincere (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il positivo pareggio del Dall’Ara contro la Germania, Italia Ungheria l’occasione per riscoprire il feeling con la vittoria Proseguirà nel Dino Manuzzi di Cesena l’avventura in Nations League, con Italia Ungheria nuovo banco di prova per la Nazionale di Roberto Mancini. Obbligatorio dare continuità alla performance di Bologna al cospetto di Neuer e compagni e, magari, ritrovare la vittoria. Già, perché il successo manca agli Azzurri da cinque partite (naturalmente non considerando l’inutilissima sfida post eliminazione Mondiale contro la Turchia) e addirittura è stato appena uno solo nelle ultime dieci gare, tornando indietro agli Europei e ragionando in chiave novantesimo minuto. Davvero pochissimo per il nostro movimento e per un ciclo che con il trionfo di Wembley e il record di imbattibilità infranto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il positivo pareggio del Dall’Ara contro la Germania,l’occasione per riscoprire il feeling con la vittoria Proseguirà nel Dino Manuzzi di Cesena l’avventura in Nations League, connuovo banco di prova per la Nazionale di Roberto Mancini. Obbligatorio dare continuità alla performance di Bologna al cospetto di Neuer e compagni e, magari, ritrovare la vittoria. Già, perché il successo manca agli Azzurri da cinque partite (naturalmente non considerando l’inutilissima sfida post eliminazione Mondiale contro la Turchia) e addirittura è stato appena uno solo nelle ultime dieci gare, tornando indietro agli Europei e ragionando in chiave novantesimo minuto. Davvero pochissimo per il nostro movimento e per un ciclo che con il trionfo di Wembley e il record di imbattibilità infranto ...

