Il rinnovo di Ibrahimovic? "Stipendio simbolico": cosa si inventa Maldini, cifre impensabili (Di martedì 7 giugno 2022) “Tranquilli, non smetto”, aveva dichiarato Zlatan Ibrahimovic ai compagni di squadra nel bel mezzo del discorso negli spogliatoi per la vittoria dello scudetto. Lo svedese si è poi operato con l'obiettivo di tornare ancora una volta a giocare, nonostante i 40 anni suonati e le sofferenze dell'ultima stagione legate a un problema fisico serio. Problema che Zlatan ha voluto risolvere operandosi non appena terminata la stagione, in modo da tornare a giocare quanto prima. Ci vorranno mesi prima di rivederlo in campo, ma intanto con Paolo Maldini sembra ci sia già un'intesa per il rinnovo. È ormai chiaro che per Ibrahimovic non è una questione di soldi, bensì di stimoli: fin quando li avrà, lo svedese vorrà andare avanti con il calcio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) “Tranquilli, non smetto”, aveva dichiarato Zlatanai compagni di squadra nel bel mezzo del discorso negli spogliatoi per la vittoria dello scudetto. Lo svedese si è poi operato con l'obiettivo di tornare ancora una volta a giocare, nonostante i 40 anni suonati e le sofferenze dell'ultima stagione legate a un problema fisico serio. Problema che Zlatan ha voluto risolvere operandosi non appena terminata la stagione, in modo da tornare a giocare quanto prima. Ci vorranno mesi prima di rivederlo in campo, ma intanto con Paolosembra ci sia già un'intesa per il. È ormai chiaro che pernon è una questione di soldi, bensì di stimoli: fin quando li avrà, lo svedese vorrà andare avanti con il calcio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrebbe ...

