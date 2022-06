Harry e Meghan | incredibile | il gesto a sorpresa nel bel mezzo del Giubileo di Platino

(Di martedì 7 giugno 2022) Hanno preso parte ad un solo evento ufficiale,, in quello che è stato considerato un viaggio discreto per non rubare la scena alla regina Elisabetta. Ma il loro ultimoha fatto discutere Che la loro presenza sarebbe stata discreta era già cosa nota, ma nessuno si aspettava che avrebbero preso una L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Prima candelina per Lilibet. L'immagine della piccola di Harry e Meghan pubblicata su un suo account Instagram da M… - vogue_italia : Lilibet Diana compie un anno! Ecco la prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan ?? - VanityFairIt : L'atteso incontro pubblico tra i Sussex e i Cambridge racconta la storia di due fratelli che - insieme alle loro mo… - ParliamoDiNews : Harry e Meghan, la foto di Lilibet è virale: nuovo sgarbo alla Regina? : LOLnews #MeghanMarkle… - IOdonna : La piccola è tutta suo padre -

Di Daniele - 07/06/2022 Hanno preso parte ad un solo evento ufficiale,, in quello che è stato considerato un viaggio discreto per non rubare la scena alla regina Elisabetta. Ma il loro ultimo gesto ha fatto discutere Che la loro presenza sarebbe stata ...Arriva una foto di Lilibet Diana . La foto arriva direttamente daMarkle, che la condividono con i loro fan. Ed è praticamente identica al papà. L'ultima arrivata in casa Windsor è la secondogenita dei Sussex, che adesso viene immortalata nel prato. ...Primo compleanno per Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan: grande festa con una foto della piccola che fa il giro del ...A sua discolpa possiamo dire che oramai reggere il confronto con Kate Middleton non è semplice. Ma Meghan Markle è sempre più vicina al farsi etichettare come “copia” della cognata. Dopo il tailleur b ...