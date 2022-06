Frana costone ad Amalfi | nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sarà un’inchiesta a dover chiarire le cause dello smottamento di terreno che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sul costume e roccioso, all’ingresso della cittadina di. Una notevole quantità di roccia e terriccio è caduta in mare sollevando un polverone di sabbia, ma per fortuna senza provocare feriti. Sul posto i carabinieri della compagnia di, la polizia urbana, i vigili del fuoco, il sindaco Daniele Milano ed i tecnici comunali e da via mare anche le forze navali con la capitaneria di porto per monitorare tutta la zona e comprendere se ci siano ulteriori pericoli di crollo. Dovrà essere verificata la tenuta del, ma anche capire se a provocare il distaccamento dei detriti siano stati dei lavori in corso. Secondo una prima ricostruzione ad ...