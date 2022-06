Festa del cinema di Roma: torna il concorso internazionale (Di martedì 7 giugno 2022) 'La Festa del cinema ridisegna il proprio profilo nel circuito internazionale dei festival cittadini tornando ad essere competitiva'. Così annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, che con l'... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) 'Ladelridisegna il proprio profilo nel circuitodei festival cittadinindo ad essere competitiva'. Così annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, che con l'...

Advertising

LauraPausini : Dopo 3 anni, ritorno su un palco per cantare insieme a voi e le emozioni mi stanno già travolgendo! Questi sono gli… - Agenzia_Ansa : La regina apre il concerto del Giubileo in video con l'orso Paddington. Sketch a sorpresa con il personaggio amatis… - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 06/06/22 RECALE – Tragedia alla festa del paese: venditore ambulante accusa un malore e muore. Maurizio Importico, 4… - senon_te : RT @LauraPausini: Dopo 3 anni, ritorno su un palco per cantare insieme a voi e le emozioni mi stanno già travolgendo! Questi sono gli appun… -