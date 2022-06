Energia | la profezia di Zigon Getra | Il Sud sarà l’hub strategico delle rinnovabili per l’Italia e l’Europa

(Di martedì 7 giugno 2022) L’indagine rapida del Centro Studi di Confindustria segnala a maggio una flessione di -1,4% della produzione industriale. Dato che segue una caduta di -1% in aprile. Nel secondo trimestre 2022, la variazione acquisita della produzione industriale sarebbe di -0,6% rispetto al 1° trimestre, in cui si era già registrato un calo di -0,9% rispetto al trimestre precedente. E non basta. Le indicazioni provenienti dalle diverse indagini degli ultimi mesi restituiscono un quadro negativo. “Il prolungarsi dell’incertezza dovuta al conflitto contribuisce a indebolire il tessuto produttivo italiano, specie nel Mezzogiorno a fronte della inevitabile volatilità degli andamenti congiunturali che caratterizzano l’attuale contesto economico internazionale”. Parla Marco, presidente della Fondazione Matching Energies e di, gruppo industriale leader nella ...

