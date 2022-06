“Devi tornare in Italia”. Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi è incredula: l’annuncio arriva in tarda serata (Di martedì 7 giugno 2022) Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Puntata scoppiettante quella del 6 giugno 2022, la 22esima. In studio sono arrivati Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Vera e Soleil Sorge sono pronte a rompere gli schemi del gruppo che si sono creati fino ad ora. È Ilary Blasi ad annunciarlo, anche perché i nervi sono tesissimi nella spiaggia e serve un cambiamento urgente. Le due nuove concorrenti sono arrivate su Playa Palapa tuffandosi dall’elicottero. Poco dopo, in studio, Guendalina ha svelato che suo fratello Edoardo Tavassi ha un debole per Soleil, da sempre. Un dettaglio ghiotto visto che le cose tra lui e Mercedesz vanno sempre meglio. Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi? Poco dopo una clip ha riassunto gli ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Chi è stato eliminato dall’dei? Puntata scoppiettante quella del 6 giugno 2022, la 22esima. In studio sonoti Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Vera e Soleil Sorge sono pronte a rompere gli schemi del gruppo che si sono creati fino ad ora. Èad annunciarlo,perché i nervi sono tesissimi nella spiaggia e serve un cambiamento urgente. Le due nuove concorrenti sonote su Playa Palapa tuffandosi dall’elicottero. Poco dopo, in studio, Guendalina ha svelato che suo fratello Edoardo Tavassi ha un debole per Soleil, da sempre. Un dettaglio ghiotto visto che le cose tra lui e Mercedesz vanno sempre meglio. Chi è stato eliminato dall’dei? Poco dopo una clip ha riassunto gli ultimi ...

