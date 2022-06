Cosa lega il blitz antiterrorismo in Nord Italia agli attentati in Francia (Di martedì 7 giugno 2022) Il selfie che fissa l’immagine del gruppo è stato scattato sotto la torre Eiffel nel 2020, come se si trattasse di un innocuo gruppo di pakistani in gita a Parigi che val sempre una messa. E invece erano tutti membri del Gruppo Gabar, una rete fondamentalista pakistana nata in Francia, con ramificazioni in Spagna e in Italia. La loro fotografia è stata postata sui social con la seguente frase minacciosa: "Abbiate un po' di pazienza…ci vediamo sui campi di battaglia". Il blitz antiterrorismo avvenuto all’alba di oggi nei confronti di 14 pakistani, di cui otto in Italia, ha fermato una rete di fondamentalisti pakistani che stavano progettando attentati. L’operazione Gabar Group - avviata dalla direzione distrettuale antiterrorismo di Genova in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Il selfie che fissa l’immagine del gruppo è stato scattato sotto la torre Eiffel nel 2020, come se si trattasse di un innocuo gruppo di pakistani in gita a Parigi che val sempre una messa. E invece erano tutti membri del Gruppo Gabar, una rete fondamentalista pakistana nata in, con ramificazioni in Spagna e in. La loro fotografia è stata postata sui social con la seguente frase minacciosa: "Abbiate un po' di pazienza…ci vediamo sui campi di batta". Ilavvenuto all’alba di oggi nei confronti di 14 pakistani, di cui otto in, ha fermato una rete di fondamentalisti pakistani che stavano progettando. L’operazione Gabar Group - avviata dalla direzione distrettualedi Genova in ...

