Colombia, maxi blitz: 38 arresti e 4 tonnellate di coca (Di martedì 7 giugno 2022) 38 sono gli arresti per droga che sono stati portati a termine tra Europa e Colombia con un maxi blitz che ha anche fruttato il sequestro il 4,3 tonnellate di cocaina e quasi 2milioni di euro in contanti. Un bilancio più che soddisfacente può quindi dirsi quello della maxi operazione con la quale il Nucleo della Polizia Economico Finanziaria di Trieste, coordinato con la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano, ha inferto il nuovo e pesante colpo al Clan del Golfo. Il gruppo, il più importante tra i narcosi Colombiani, era già provato dall’arresto e dall’estradizione negli Stati Uniti del suo capo Otoniel. Colombia: quali sono state le operazioni Erano circa 60 i finanzieri impegnati nell’esecuzione delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) 38 sono gliper droga che sono stati portati a termine tra Europa econ unche ha anche fruttato il sequestro il 4,3diina e quasi 2milioni di euro in contanti. Un bilancio più che soddisfacente può quindi dirsi quello dellaoperazione con la quale il Nucleo della Polizia Economico Finanziaria di Trieste, coordinato con la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano, ha inferto il nuovo e pesante colpo al Clan del Golfo. Il gruppo, il più importante tra i narcosini, era già provato dall’arresto e dall’estradizione negli Stati Uniti del suo capo Otoniel.: quali sono state le operazioni Erano circa 60 i finanzieri impegnati nell’esecuzione delle ...

