Cecilia Rodriguez | papà Gustavo è stato operato La modella inondata di affetto | le sue parole FOTO

(Di martedì 7 giugno 2022)ringrazia i fan per l’e i messaggi d’amore per: l’ex naufrago si è sottoposto ad un interventoè sempre più amata e seguitissima da tantissimi fan. Dopo aver vissuto alcuni giorni di relax a Trento con il suo amato Ignazio e i cuccioli Ercolino ed Aspirina, la showgirl è tornata a Milano per riprendere la routine e tutti gli appuntamenti lavorativi. La dolcissimasta già lavorando a nuovi progetti, i fan sono molto fieri di sostenerla in ogni avventura.vive un legame speciale con suo, negli ultimi mesi l’ha sostenuto durante la sua prima esperienza televisiva. Leggi anche –> soleil sorge mamma wendy fiera del suo ...

Advertising

361_magazine : - ThomasRawland2 : RT @Antony1791: No ragazzi,in una fanpage di instagram di Cecilia Rodriguez viene postata una foto di #SoniaLorenzini scambiata per #Belen??… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez pulisce casa: “L’ho sempre fatto io” - #Cecilia #Rodriguez #pulisce #casa: - dariosupporter : Ho appena visto Cecilia Rodriguez... la mia autostima è sottozero - andreastoolbox : #Un'agenda: questo il trucco dei fratelli Rodriguez -

Fortementein.com

Ignazio Moser mostramentre in cucina pulisce tutto da sola, tutta la loro casa ...... presentatrice di successo al time de Le Iene ma anche imprenditrice con il marchio Hinnominate , creato in collaborazione con i fratellie Jeremias, Belenrivela il segreto del suo ... Cecilia Rodriguez perde le staffe: “Non è normale…”. Retroscena sconcertante Cecilia Rodriguez ringrazia i fan per l’affetto e i messaggi d’amore per papà Gustavo: l’ex naufrago si è sottoposto ad un intervento Cecilia Rodriguez è sempre più amata e seguitissima da tantissimi ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono appena tornati dalla montagna, sono nella loro nuova casa a Milano e lui si diverte a prendere un po’ in giro la sua fidanzata. Pezzetta gialla in mano e Cecilia ...