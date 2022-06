Calciomercato Milan – Ancelotti chiama Maldini: “Leao non ci interessa” (Di martedì 7 giugno 2022) Rafael Leao resterà al Milan in questo Calciomercato estivo. Il club lavora per rinnovargli il contratto, il Real Madrid fa un passo indietro Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Rafaelresterà alin questoestivo. Il club lavora per rinnovargli il contratto, il Real Madrid fa un passo indietro

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - cmdotcom : La scelta del #Milan: #Saelemaekers è sul mercato, fissato il prezzo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @renatosanches35, la trattativa si può chiudere a breve - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - mattettettetteo : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti per #Sanch… -