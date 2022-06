Calciomercato Juventus | si raffredda la pista Di Maria? Il Barcellona fa sul serio

(Di martedì 7 giugno 2022) Dalla convinzione assoluta di definire l’accordo con Paul Pogba, alle riflessioni in corso in merito alla possibilità di portare a Torino Angel Di. Secondo Sky Sport dopo i contatti con...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Morata potrebbe continuare la sua avventur con la @juventusfc - GiovaAlbanese : #DiMaria, risposta da dentro o fuori nelle prossime 24 ore: la #Juventus aveva concesso tempo fino a metà settimana… - GiovaAlbanese : Nel dialogo tra #Juventus e #AtleticoMadrid non solo #Morata: lo scambio con #Kean è un tema, ma la pedina che potr… - alessCapriti : RT @GiovaAlbanese: #DiMaria, risposta da dentro o fuori nelle prossime 24 ore: la #Juventus aveva concesso tempo fino a metà settimana per… - serieB123 : SerieB Ronaldo festeggia la promozione: subito colpo dalla Juventus -

... parlando anche di Dybala, nel mirino nerazzurro alla fine della sua esperienza alla. Sulla Joya, il dirigente nerazzurro si è limitato a un 'Vediamo...', in relazione al possibile arrivo in ...Ho dovuto giocare molto anche sulla fascia sinistra come ho fatto anche alla'. STAGIONE CON LA JUVE - 'La vivo serenamente. La stagione con il club è stata più complicata con alti e bassi. ...Un’occasione da cogliere potrebbe arrivare dalla Juventus e porta ad un calciatore che con Allegri non è riuscito a ritagliarsi spazio con continuità, complice anche i problemi fisici. E’ Kaio Jorge ...La bolla crypto rischia di scoppiare nel mondo del calcio. Il crollo dei Bitcoin e delle maggiori valute digitali, legate anche all'inchiesta su Binance sul presunto riciclaggio di 2,35 miliardi di do ...