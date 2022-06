Borghi Pd | Aiutare il popolo ucraino Armi? Mantenere gli impegni

Advertising

xissur3 : @borghi_claudio Bene. Dura farlo dalla maggioranza, ma anche studiare strategie di disubbidienza potrebbe aiutare.… - robertapasquet1 : @25757 @Tramatlantico_ @borghi_claudio Per le malattie mentali ci sono buone cliniche. Se serve le allego l'elenco.… - StefanoMorand13 : @borghi_claudio Posso proporre di detassare i primi 500€/mese di ogni reddito? Non importa quanto fatturi o quanto… - ceccoboselli : @borghi_claudio Si faranno aiutare dai sindacati - filotesa : @borghi_claudio Ma ti risentì? C'è qualcuno vicino a te che ti può aiutare ? -

L'HuffPost

Con queste parole Enrico, responsabile Sicurezza del Partito Democratico, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se secondo il Pd l'Italia debba continuare adanche militarmente l'...Gireranno pere soprattutto per isole, in modo da farci respirare l'aria di mare. Stiamo ... La bellezza quanto puònella carriera "Aiuta nel momento in cui è sorretta da molto altro. Mi ... Enrico Borghi: "Salvini fermati su Putin, non mettere in difficoltà la maggioranza” (di A. Raimo) Con queste parole Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Partito Democratico, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se secondo il Pd l'Italia debba continuare ad aiutare anche militarmente ...Per il responsabile sicurezza e capogruppo al Copasir del Pd "un'eventuale visita di Salvini a Mosca non potrebbe non produrre effetti" ...