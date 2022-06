Bonus alberghi, domande al via: come usufruire dello sconto del 65% (Di martedì 7 giugno 2022) Bonus alberghi, parte la corsa al credito d’imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. L’agevolazione è riconosciuta fino all’importo complessivo massimo di 200.000 euro. Le domande vanno presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022: saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro. Bonus alberghi, a chi spetta Il Bonus è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012: alberghi agriturismi villaggi turistici residence alberghi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 giugno 2022), parte la corsa al credito d’imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ere per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. L’agevolazione è riconosciuta fino all’importo complessivo massimo di 200.000 euro. Levanno presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022: saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro., a chi spetta Ilè rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012:agriturismi villaggi turistici residence...

