Ascolti prima serata: l'Isola dei famosi 2022 vince al ribasso, non si decolla più (Di martedì 7 giugno 2022) l'Isola non si smentisce, ha il suo zoccolo duro, non si va avanti e neppure indietro. Media stabile di 2,4 milioni di spettatori anche nella serata del 6 giugno 2022. Numeri che bastano al programma di Canale 5 per vincere la serata senza troppo sforzo. Su Rai 1 infatti il film in replica A casa tutti bene fa meglio in spettatori ma non riesce a sfondare il 20% di share. vince quindi Canale 5 nella gara agli Ascolti del 6 giugno 2022 con la puntata dell'Isola dei famosi che si avvia a chiudere l'edizione più lunga della storia. Mancano infatti solo 20 giorni al gran finale e tra un paio di settimane i naufraghi troneranno in Italia, lasciandosi alle spalle, l'Honduras. Nella puntata di ieri sera, due piratesse ospiti ...

