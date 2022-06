Amadeus torna all’Arena di Verona con tre serate imperdibili | le dichiarazioni

(Di martedì 7 giugno 2022)dicon tre“Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90”: lerilasciate in conferenza stampadidopo il clamoroso successo riscontrato lo scorso anno con “Arena ’60,’70, ’80 e… ‘90”. Tree piene di colore. Il 12, 13 e 14 settembre l’Arena diospiterà la nuova edizione che vede nuovamente alla conduzioneaffiancato da Massimo Alberti. Sul palco dell’Arena disi alterneranno tantissimi nomi di calibro che hanno lasciato il segno con la propria musica per riproporre le loro canzoni diventate leggendarie ...

"Apre la stagione", dice il direttore del Prime time Stefano Coletta , "conl'intrattenimento al sabato. Abbiamo sperimentato la cultura il sabato sera, ora bisogna invece tallonare in ...Come per la prima edizione,tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj - vocalist e la sua playlist, un meraviglioso ...Amadeus torna all’Arena di Verona con le hit anni ’60 ’70 ’80 ’90. Dopo il successo dello scorso anno, Amadeus torna all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre con Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90! Si ...Amadeus torna all'Arena di Verona con tre imperdibili serate "Arena '60, '70, '80 e... '90": le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa ...