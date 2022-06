Alvino | “Caso Mertens | nessun processo al Napoli I tifosi pensino alla maglia”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 giugno 2022) La questione Driesdiventa incandescente in casa, il giocatore difficilmente rinnova il contratto con la SSCN. Secondo la radio ufficiale il belga ha chiesto un ingaggio da 4 milioni di euro, divisi in questo modo 2,4 milioni di euro di ingaggio e 1,4 milioni di euro di bonusfirma per un anno di contratto. Il totale fa 4 milioni di euro, ma non si capisce per quale motivo, quando due anni fafirmò a 4,5 milioni di euro più 2 milioni di eurofirma,o citò quest’ultimo bonus. A questo punto, facendo lo stesso ragionamento,avrebbe firmato un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione, sommando anche il bonusfirma. Sull’argomentoè intervenuto anche Carlo ...