Allarme siccità in Italia, si pensa a un razionamento dell'acqua: ecco dove, le zone più a rischio (Di martedì 7 giugno 2022) La crisi climatica che sta colpendo il nostro pianeta è sempre più evidente. Insieme agli altri paesi, l'Italia è coinvolta nel problema della siccità e l'estate 2022 è da poco iniziata, secondo i report degli esperti, con molti giorni di anticipo e con delle temperature anomale. Il calo delle piogge e le temperature torride hanno fatto emergere, prima del previsto, il problema della siccità. Questo potrebbe portare a un razionamento dell'acqua in determinate zone del nostro Paese, lì dove il quadro appare critico. Perché si rischia la siccità in Italia Durante la prima metà dell'anno abbiamo spesso sentito parlare di assenza di piogge. Proprio questo sarebbe il primo fattore critico per la salute del suolo, così come per quella delle ...

