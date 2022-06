WWE | Kevin Owens sfida il “falso fratello” di Elias | ecco come è andata

(Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei match più simpatici di questo Hell in a Cell è sicuramente quello traed Ezekiel. Ildipartecipa per la prima volta ad un PPV della WWE, sebbene lo abbia già fatto in passato nei panni di. Unache arriva dopo settimane di costruzione in cuiha fatto di tutto per dimostrare che Ezekiel non è altri che. Un match che non è stato propriamente spettacolare ma che è stato ben raccontato dai due contendenti, soprattutto da quel maestro di quest’arte che è. Il wrestler canadese ha interagito molto con il pubblico durante il match, continuando ad urlareun pazzo il nome di. ...

