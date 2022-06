Volley | Ivan Zaytsev può arrivare a Milano?

Advertising

Gazzetta_it : Sasha e Ivan Zaytsev: “Sei forte papà! Giochiamo?” #SportWeek -

Entra nel vivo anche ilmercato. Stando a quanto riporta Gazzetta dello Sport non mancano le indiscrezioni sul futuro diZaytsev. L'opposto italiano che quest'anno ha giocato alla Lube Civitanova potrebbe ...La Nazionale italiana maschile diè arrivata ad Ottawa dove, a partire dal 7 giugno, inizierà la Pool 2 della Volleyball ... il medico Piero Benelli e lo scoutmanContrario.Stando alle ultime l'opposto italiano potrebbe passare alla Powervolley che in cambio alla Lube darebbe il francese Patry ...2' di lettura 06/06/2022 - Conto alla rovescia per l’inizio della Vnl 2022 (Volleyball Nations League) che vivrà la sua prima settimana in Brasile e Canada. Alcuni giocatori della Cucine Lube Civitano ...