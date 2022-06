Vino: Epi rafforza presenza in Italia e acquisisce tenuta Isole e Olena del Chianti Classico (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos/LabItalia) - Epi, gruppo familiare indipendente di proprietà e gestito da Christofer Descours, comunica di aver acquisito da Paolo De Marchi e famiglia la tenuta Isole e Olena, una delle più importanti e storiche cantine vitivinicole del Chianti Classico. Fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi, Isole e Olena si trova a San Donato in Poggio (Chianti Classico); l'azienda è rinomata per far parte del gruppo selezionato di cantine che negli anni '70 e '80 ha portato al riconoscimento del Chianti Classico come regione vinicola di alta qualità. Isole e Olena si è guadagnata la fama di essere un esempio di eleganza e autenticità nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos/Lab) - Epi, gruppo familiare indipendente di proprietà e gestito da Christofer Descours, comunica di aver acquisito da Paolo De Marchi e famiglia la, una delle più importanti e storiche cantine vitivinicole del. Fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi,si trova a San Donato in Poggio (); l'azienda è rinomata per far parte del gruppo selezionato di cantine che negli anni '70 e '80 ha portato al riconoscimento delcome regione vinicola di alta qualità.si è guadagnata la fama di essere un esempio di eleganza e autenticità nel ...

Advertising

toscana24_ : Dalla moda al vino, i francesi all’assalto del lusso italiano. Il gruppo familiare Epi ha rilevato il 100% della c… - RealWineGuru : RT @RealWineGuru: EPI Group Buys Chianti Classico’s Isole & Olena: The Chianti standout and its super Tuscan Cepparello cuvée join Brunello… - FigliContesi_21 : RT @CorriereDiVini: Vino e affari, la cantina Isole e Olena venduta al gruppo francese del lusso Epi. #Chianticlassico #wine #Epi https://… - albertolupini : I francesi di Epi investono nel Chianti Classico: acqusita Isole e Olena - RealWineGuru : EPI Group Buys Chianti Classico’s Isole & Olena: The Chianti standout and its super Tuscan Cepparello cuvée join Br… -