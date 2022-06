Viaggiare smart con 9 euro al mese su tutti i trasporti pubblici: ecco dove (Di lunedì 6 giugno 2022) Il parlamento tedesco ha approvato un piano che prevede la riduzione dei costi di viaggio all’interno della Germani per i mesi di giugno, luglio e agosto. Il piano prevede un costo di 9€ al mese per il trasporto pubblico, urbano e regionale Cosa prevede il piano Sebbene il provvedimento sia destinato principalmente ai pendolari che si spostano a livello locale senza dover utilizzare la propria auto, il biglietto a 9 euro può essere utilizzato da tutti, anche per viaggi più lunghi e raggiungere ogni angolo del Paese. Secondo i piani, questo provvedimento, a lungo termine potrebbe incentivare le persone a servirsi sempre di più dei mezzi pubblici rispetto alla propria auto. Inoltre, l’acquisto del biglietto a 9 euro potrà essere fatto anche dai turisti. Il biglietto non è trasferibile e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Il parlamento tedesco ha approvato un piano che prevede la riduzione dei costi di viaggio all’interno della Germani per i mesi di giugno, luglio e agosto. Il piano prevede un costo di 9€ alper il trasporto pubblico, urbano e regionale Cosa prevede il piano Sebbene il provvedimento sia destinato principalmente ai pendolari che si spostano a livello locale senzar utilizzare la propria auto, il biglietto a 9può essere utilizzato da, anche per viaggi più lunghi e raggiungere ogni angolo del Paese. Secondo i piani, questo provvedimento, a lungo termine potrebbe incentivare le persone a servirsi sempre di più dei mezzirispetto alla propria auto. Inoltre, l’acquisto del biglietto a 9potrà essere fatto anche dai turisti. Il biglietto non è trasferibile e ...

