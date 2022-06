Uomini e Donne, paura per Valentina Autiero: il racconto dell’incidente (Di lunedì 6 giugno 2022) Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, è rimasta vittima di un grave incidente stradale: il racconto e la preoccupazione dei fan Nella storia di Uomini e Donne, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 giugno 2022), ex dama di, è rimasta vittima di un grave incidente stradale: ile la preoccupazione dei fan Nella storia di, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - anna_dtt : Non pensate che perché io scriva queste cose sia stata ferita. No , sono una delle fortunate. Ogni giorno ricevo de… - VCopppla : RT @laprimapaola: Lasciamo le Donne 'perfette'... agli 'Uomini' senza fantasia. Marcel Proust -