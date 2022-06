Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 6 giugno 2022: 8, 22, 31, 53, 59, 86. Numero Jolly: 75. Numero SuperStar: 74. Nessun ‘6’, mentre è stato centrato un ‘5+1’ al concorso di oggi del SuperEnalotto, a cui vanno 480.505,82 euro. Sono stati realizzati anche due ‘5’ che vincono 77.620,17 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 216.500.000 di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Idell’deldi, 62022: 8, 22, 31, 53, 59, 86. Numero Jolly: 75. Numero SuperStar: 74. Nessun ‘6’, mentre è stato centrato un ‘5+1’ al concorso didel, a cui vanno 480.505,82 euro. Sono stati realizzati anche due ‘5’ che vincono 77.620,17 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 216.500.000 di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

