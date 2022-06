Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 317 contagi e 12 morti: bollettino 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 317 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugnoin Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi Covid, 75 confermati con tampone molecolare e 242 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.155.937 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.121.679 (97% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 422 tamponi molecolari e 2.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 543 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,4% è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 317 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. I nuovi casi, 75 confermati con tampone molecolare e 242 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.155.937 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.121.679 (97% dei casi totali).sono stati eseguiti 422 tamponi molecolari e 2.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 543 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,4% è ...

