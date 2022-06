Ucraina, Salvini: se lavora alla pace il mGoverno non rischia (Di lunedì 6 giugno 2022) "Noi siamo al Governo per abbassare le tasse, tutelare il lavoro degli italiani. La pace in questo momento non solo è necessaria per salvare vite in Ucraina, ma è fondamentale per salvare posti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "Noi siamo al Governo per abbassare le tasse, tutelare il lavoro degli italiani. Lain questo momento non solo è necessaria per salvare vite in, ma è fondamentale per salvare posti di ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - matteorenzi : Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasio… - bendellavedova : Salvini e Conte insistono nel chiedere lo stop all’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia e dei paesi europ… - mariamacina : RT @Linkiesta: La solitudine di #Draghi e l’improvvisa oscillazione di #Letta sull’#Ucraina Letta ha detto una frase ambigua sulla fine de… - rolandoroccando : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Se aspettiamo Renzi e Di Maio per ottenere la pace in Ucraina, tra due anni siamo ancora qui a parlare di gu… -