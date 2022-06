Ucraina, Martina: “servono 9 mld per cibo in Africa”, la richiesta della Fao al summit 8 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Grande attesa per il “Dialogo ministeriale Mediterraneo sulla sicurezza alimentare”, il vertice in programma mercoledì prossimo, l’8 giugno, che vedrà a confronto 23 paesi dell’Area Mediterranea (sponda europea e sponda Africana) e 7 organizzazioni internazionali sul tema della sicurezza alimentare. “Innanzitutto noi della Fao ci rivolgiamo alla comunità internazionale per chiedere che si sostengano con finanziamenti straordinari i Paesi in Via di Sviluppo del contesto Africano. Per questo motivo presenteremo al Dialogo uno strumento che si chiama Food Import Financing Facility che ha l’obiettivo di mobilitare risorse internazionali per 9 miliardi di euro proprio per sostenere il costo del cibo nei paesi più vulnerabili”. A sottolinearlo è Maurizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Grande attesa per il “Dialogo ministeriale Mediterraneo sulla sicurezza alimentare”, il vertice in programma mercoledì prossimo, l’8, che vedrà a confronto 23 paesi dell’Area Mediterranea (sponda europea e spondana) e 7 organizzazioni internazionali sul temasicurezza alimentare. “Innanzitutto noiFao ci rivolgiamo alla comunità internazionale per chiedere che si sostengano con finanziamenti straordinari i Paesi in Via di Sviluppo del contestono. Per questo motivo presenteremo al Dialogo uno strumento che si chiama Food Import Financing Facility che ha l’obiettivo di mobilitare risorse internazionali per 9 miliardi di euro proprio per sostenere il costo delnei paesi più vulnerabili”. A sottolinearlo è Maurizio ...

