Ucraina, Malinovskyi mette all'asta le sue maglie per beneficenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Ruslan Malinovskyi ha annunciato la partecipazione a un'iniziativa volta a offrire sostegno alle famiglie in difficoltà in Ucraina. Considerando la situazione ancora tutt'altro che risolta relativamente alla guerra tra russi e ucraini, il trequartista dell'Atalanta ha ben pensato di mettere all'asta alcune sue maglie per beneficenza; il tutto sia come riconoscenza al suo popolo che per aiutare concretamente individui gravemente bisognosi di un sostegno effettivo e non solo morale. Queste le parole del centrocampista ucraino tramite i social network, utili per riassumere il tutto: "Per la Malinovskyi Charity dono le magliette autografate dei miei amici De Bruyne, Zinchenko, Fernandinho e tanti altri. Le trovate su Charity Stars: scendete in campo con ..."

