Tris in Lussemburgo, gli Azzurrini si avvicinano agli Europei (Di lunedì 6 giugno 2022) DIFFERDANGE (Lussemburgo) (ITALPRESS) – L'Italia under 21 non sbaglia la prima gara del trittico di incontri di qualificazione europea. A Differdange, la Nazionale di Nicolato vince 3-0 contro il Lussemburgo e blinda il primo posto del girone F a quota 20. Il copione del match segue le aspettative della vigilia: gli Azzurrini dominano il possesso palla con quasi il 70%. Quel che più conta però è che alla mezz'ora l'Italia è già avanti di due lunghezze. Al 20? è Emanuel Vignato a sbloccare il risultato: l'attaccante del Bologna manda a vuoto due avversari con un controllo a seguire e batte il portiere avversario con un destro sul primo palo. La rete del raddoppio arriva al 32?. Cambiaso crossa dalla destra, Pellegri aggancia e incrocia subito col destro per il suo primo gol con l'Under 21. Carnesecchi è spettatore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) DIFFERDANGE () (ITALPRESS) – L'Italia under 21 non sba la prima gara del trittico di incontri di qualificazione europea. A Differdange, la Nazionale di Nicolato vince 3-0 contro ile blinda il primo posto del girone F a quota 20. Il copione del match segue le aspettative della vigilia: glidominano il possesso palla con quasi il 70%. Quel che più conta però è che alla mezz'ora l'Italia è già avanti di due lunghezze. Al 20? è Emanuel Vignato a sbloccare il risultato: l'attaccante del Bologna manda a vuoto due avversari con un controllo a seguire e batte il portiere avversario con un destro sul primo palo. La rete del raddoppio arriva al 32?. Cambiaso crossa dalla destra, Pellegri aggancia e incrocia subito col destro per il suo primo gol con l'Under 21. Carnesecchi è spettatore del ...

