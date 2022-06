Traffico Roma del 06-06-2022 ore 08:00 (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovate in studio Messico Vischi code In entrambe vincite sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale stessa cosa sulla via Flaminia della rabbia dei due punti sulla Salaria della motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe sulla via del mare e sulla parallela Ostiense Tra Acilia e Vitinia bei ricordi anche sulla via Pontina tra via di Trigoria Castel di Decima è sempre in direzione Roma e prime code poi in tangenziale Tra la Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico intanto aumenta il Traffico anche sul Raccordo Anulare e si incontrano Code in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina e sull’ esterna dalla Prenestina fino alla centrale del latte incolonnamenti anche i sulla diramazione Roma sud della Baviera fino raccordo è sempre fuori città code ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovate in studio Messico Vischi code In entrambe vincite sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale stessa cosa sulla via Flaminia della rabbia dei due punti sulla Salaria della motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe sulla via del mare e sulla parallela Ostiense Tra Acilia e Vitinia bei ricordi anche sulla via Pontina tra via di Trigoria Castel di Decima è sempre in direzionee prime code poi in tangenziale Tra la Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico intanto aumenta ilanche sul Raccordo Anulare e si incontrano Code in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina e sull’ esterna dalla Prenestina fino alla centrale del latte incolonnamenti anche i sulla diramazionesud della Baviera fino raccordo è sempre fuori città code ...

TuttoSuRoma : RT @robdeangeliss: Luceverde Roma @LuceverdeRoma ? #Roma #Incidente - Lungotevere in Augusta altezza Ara Pacis ?????? Coinvolti più veicoli t… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Nord (Km 279,9) e A1 Svincol… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Nord (Km 279,9) e A1 Svincolo Fir… - maurizifo : RT @parallelecinico: A Tatum piace tirare in mezzo al traffico. Per migliorare questo aspetto del suo gioco, questa estate si allenerà sul… - robdeangeliss : Luceverde Radio @LuceverdeRadio ?? #Treni Linea AV Roma - Napoli ? Traffico sospeso a Roma Prenestina (Svio treno… -