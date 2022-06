Tennis, Ranking WTA: Swiatek sempre più salda in testa, sale Trevisan (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l’edizione 2022 del Roland Garros, la polacca Iga Swiatek si conferma sempre più dominatrice del circuito WTA. La neovincitrice del Roland Garros, infatti, ha oltre quattromila punti di vantaggio su Anett Kontaveit, in seconda posizione e con il suo best Ranking raggiunto. In terza posizione c’è la spagnola Paula Badosa, davanti a Ons Jabeur, per la prima volta in top 4 in carriera. C’è poi anche una nuova entrata in top 10, ovvero quella di Jessica Pegula, così come è sempre più vicina alle prime dieci la Gauff, ora in tredicesima posizione. Tra le azzurre c’è da sottolineare il best Ranking di Martina Trevisan, al numero 27, appena dietro a Camila Giorgi, 26esima. In top 100 ci sono poi anche Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l’edizione 2022 del Roland Garros, la polacca Igasi confermapiù dominatrice del circuito WTA. La neovincitrice del Roland Garros, infatti, ha oltre quattromila punti di vantaggio su Anett Kontaveit, in seconda posizione e con il suo bestraggiunto. In terza posizione c’è la spagnola Paula Badosa, davanti a Ons Jabeur, per la prima volta in top 4 in carriera. C’è poi anche una nuova entrata in top 10, ovvero quella di Jessica Pegula, così come èpiù vicina alle prime dieci la Gauff, ora in tredicesima posizione. Tra le azzurre c’è da sottolineare il bestdi Martina, al numero 27, appena dietro a Camila Giorgi, 26esima. In top 100 ci sono poi anche Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. SportFace.

