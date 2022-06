Salario minimo, Conte: ”Siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo”. Boeri: “Urgono tutele” (Di lunedì 6 giugno 2022) “In un Paese con una povertà dilagante si pensa di rimuovere la misura del reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà e peraltro orientata a favorire un incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla. Io trovo indegno che una certa politica, non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura che è assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte e introdurre anche il Salario minimo“. Da Palermo, dove si è recato per sostenere la campagna del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli, il leader del M5s, Giuseppe Conte (nella foto), ha anche affrontato il tema del Reddito di cittadinanza, e della battaglia per l’introduzione del Salario minimo. Salario minimo garantito, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) “In un Paese con una povertà dilagante si pensa di rimuovere la misura del reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà e peraltro orientata a favorire un incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla. Io trovo indegno che una certa politica, non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura che è assolutamente necessaria. Anzi dobbiamoper allargare il fronte e introdurre anche il“. Da Palermo, dove si è recato per sostenere la campagna del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli, il leader del M5s, Giuseppe(nella foto), ha anche affrontato il tema del Reddito di cittadinanza, e della battaglia per l’introduzione delgarantito, ...

